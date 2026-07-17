Démonstration de brassage au sein du musée, Musée français de la Brasserie, Saint-Nicolas-de-Port

Informations pratiques

Démonstration de brassage au sein du musée Dimanche 20 septembre, 10h00 Musée français de la Brasserie Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Situé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, le Musée français de la Brasserie offre une découverte historique et technique du monde brassicole. Venez, tout au long de la journée du dimanche, découvrir une démonstration de brassage.

Ses bâtiments remarquables sont classés au titre des monuments historiques.

Musée français de la Brasserie 62 rue Charles Courtois, 54210 Saint-Nicolas-de-Port Saint-Nicolas-de-Port 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 46 95 52 http://www.passionbrasserie.com Après quatre années de travaux, le bâtiment, classé au titre des monuments historiques depuis 1989, a maintenant retrouvé toute sa qualité originelle.

Le musée permet de découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière, avec du matériel traditionnel de brassage datant, tout comme les locaux, de 1931. Installé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, qui a cessé son activité en 1986, le musée conserve également une importante collection d’affiches, de plaques émaillées et d’autres objets publicitaires provenant de nombreuses brasseries françaises. Il présente aussi un ensemble de boiseries de l’école de Nancy, du mobilier Art nouveau, ainsi que des vitraux réalisés par Jacques Gruber en 1907 pour la salle de dégustation de la brasserie de Vézelise.

La visite du bâtiment, conçu par l’architecte nancéien Fernand César, permet de découvrir la salle de brassage avec ses magnifiques marmites en cuivre, la chambre à houblon, la salle des machines équipée d’un énorme compresseur à froid, les anciennes glacières où cohabitent les fermenteurs et les tanks de garde, ainsi que le matériel de soutirage. La façade de la tour de brassage présente une mosaïque de J. Chriotofoli représentant le coq triomphant, symbole de la brasserie locale.

Situé dans l’ancienne brasserie de Saint-Nicolas-de-Port, le Musée français de la Brasserie offre une découverte historique et technique du monde brassicole. Venez, tout au long de la journée du une…

© Musée français de la brasserie