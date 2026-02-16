Démonstration de découpe de canard route de nicolas Eugénie-les-Bains

Démonstration de découpe de canard

route de nicolas Ferme du Moulin de Labat Eugénie-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Vous allez aimer être canardé de canard. Damien de la ferme du Moulin de Labat vous invite à mettre tous vos sens en éveil avec nos produits issus du canard gras des Landes, lors d’une découpe de canard.

Bien entendu, vous aurez droit à une dégustation gratuite avec des tas d’idée recettes.

Vite vite il vous attend! .

route de nicolas Ferme du Moulin de Labat Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 10 17

