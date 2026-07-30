Démonstration de drift Saint-Georges-Lagricol
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Georges-Lagricol
Informations pratiques
Saint-Georges-Lagricol
Démonstration de drift
Route de Piassac Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
De retour pour une 3ème Édition, et cette fois ci sur 2 jours, venez assister au seul et unique touge drift hors compétition de 2026 par Niglo Drift Team.
Un tracé unique en montagne de 1.2km pensé pour les meilleurs pilotes.
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Route de Piassac Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 53 71 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Back for its 3rd edition—and this time spanning two days—come experience the one and only non-competitive touge drift event of 2026, presented by the Niglo Drift Team.
A unique 1.2-kilometer mountain track designed for the best drivers.
L’événement Démonstration de drift Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay