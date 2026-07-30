Informations pratiques

Saint-Georges-Lagricol

Démonstration de drift

Route de Piassac Saint-Georges-Lagricol Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

De retour pour une 3ème Édition, et cette fois ci sur 2 jours, venez assister au seul et unique touge drift hors compétition de 2026 par Niglo Drift Team.

Un tracé unique en montagne de 1.2km pensé pour les meilleurs pilotes.

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Route de Piassac Saint-Georges-Lagricol 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 53 71 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Back for its 3rd edition—and this time spanning two days—come experience the one and only non-competitive touge drift event of 2026, presented by the Niglo Drift Team.

A unique 1.2-kilometer mountain track designed for the best drivers.

L’événement Démonstration de drift Saint-Georges-Lagricol a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay