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Démonstration de fabrication de savons Savonnerie En Douce Heure Vélines

Démonstration de fabrication de savons Savonnerie En Douce Heure Vélines

Démonstration de fabrication de savons Savonnerie En Douce Heure Vélines mardi 2 juin 2026.

Lieu : Savonnerie En Douce Heure

Adresse : 1 Route de l'Amourette

Ville : 24230 Vélines

Département : Dordogne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Vélines

Démonstration de fabrication de savons

Savonnerie En Douce Heure 1 Route de l’Amourette Vélines Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 15:00:00
fin : 2026-09-01 16:00:00

Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08

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Savonnerie En Douce Heure 1 Route de l’Amourette Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 40 02  contact@endouceheure.fr

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English : Démonstration de fabrication de savons

L’événement Démonstration de fabrication de savons Vélines a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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