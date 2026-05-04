Démonstration de fabrication de savons Savonnerie En Douce Heure Vélines
Démonstration de fabrication de savons Savonnerie En Douce Heure Vélines mardi 2 juin 2026.
Vélines
Démonstration de fabrication de savons
Savonnerie En Douce Heure 1 Route de l’Amourette Vélines Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 15:00:00
fin : 2026-09-01 16:00:00
Date(s) :
2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08
Découvrez les coulisses de notre savonnerie artisanale et laissez-vous guider à travers la fabrication de savons surgras réalisés par saponification à froid. Observez chaque étape, des matières premières naturelles à la transformation en savons doux et nourrissants, riches en bienfaits pour la peau. Venez vivre une expérience authentique et sensorielle, au cœur d’un savoir-faire traditionnel. .
Savonnerie En Douce Heure 1 Route de l’Amourette Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 40 02 contact@endouceheure.fr
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English : Démonstration de fabrication de savons
L’événement Démonstration de fabrication de savons Vélines a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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