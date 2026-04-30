Les jardins de Sardy | Concert Le Meilleur de l’Opéra Route de Saint-Vivien Vélines
Les jardins de Sardy | Concert Le Meilleur de l’Opéra Route de Saint-Vivien Vélines mardi 7 juillet 2026.
Vélines
Les jardins de Sardy | Concert Le Meilleur de l’Opéra
Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Le concert commence dans les Jardins de Sardy et se
poursuit dans la salle de concert.
Au programme une sélection de grands airs d’opéra
et un peu d’opérette par deux jeunes artistes à la carrière déjà très prometteuse
Artistes Sofia Kirwann Baez, chanteuse soprano (sélectionnée pour chanter Pamina
dans la flûte enchanté à l’Opéra de Bordeaux au Printemps 2026) Lucas Pauchet,
chanteur ténor Patrick Hilliard, piano
Pour finir verre de l’amitié et dégustation des vins rouges de la propriété .
Route de Saint-Vivien Les jardins de Sardy Vélines 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 51 45 jardins.sardy@gmail.com
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English : Les jardins de Sardy | Concert Le Meilleur de l’Opéra
L’événement Les jardins de Sardy | Concert Le Meilleur de l’Opéra Vélines a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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