Démonstration de la linogravure à l’occasion des Journées Nationales des Artistes, Ateliers Octopodes, Chambéry

Informations pratiques

Démonstration de la linogravure à l’occasion des Journées Nationales des Artistes Vendredi 2 octobre, 13h00 Ateliers Octopodes Savoie

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T13:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Edwige Dislaire ouvre les portes de son espace aux Ateliers Octopodes.

Elle vous invite à découvrir son univers d’illustratrice et de lino-graveuse. Vous pourrez feuilleter ses carnets de dessin et explorer ses dernières créations inspirées des paysages et de la montagne. Vous pourrez également vous essayer aux différentes étapes de création d’une linogravure.

Programme :

Vendredi 2 Octobre :

13 h à 18 h : Visite de l’atelier

Samedi 3 Octobre :

10 h à 13 h : Atelier de linogravure (payant, sur inscription)

14 h à 17 h : Démonstration de l’artiste

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0988422235 https://www.ateliersoctopodes.com/ https://www.facebook.com/AteliersOctopodes;https://www.instagram.com/ateliersoctopodes/ [{« type »: « email », « value »: « ed.dislaire@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0629728165 »}] Un espace dédié aux savoir-faire : Co-working créatif, ateliers partagés et boutique de créateurs

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Un moment pour découvrir l’atelier d’une artiste linograveuse. Vous pourrez également vous essayer aux différentes étapes de création d’une linogravure.