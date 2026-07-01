Démonstration de la machine à élever l’eau, Le Petit Moulin, Orbec

Informations pratiques

Démonstration de la machine à élever l’eau 18 – 20 septembre Le Petit Moulin Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Demonstration de la Machin e à élever l’eau et de ses jets d’eau

Exposition permanente « l’age d’or des Moulins de la vallée de l’Orbiquet »

Exposition temporaire peintures « Olivier de Rivaz »

16h : Diffusion du documentaire (26mn) « Moulins, sauve qui peut »

Le Petit Moulin 15 rue Saint-Pierre, 14290 Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie 06 09 85 61 66 http://www.lepetitmouln-orbec.fr Histoire du Petit Moulin …

La présence du petit Moulin à blé est attestée dès 1130. Ses recettes sont allouées par le seigneur Robert d’Orbec à la léproserie de la Madeleine.

Par succession familiale il est la propriété en 1807 de Joseph Victor de Carlotti, descendant d’une branche de la famille du Merle. En 1882 la ville l’acquiert par expropriation pour cause d’utilité publique. Elle y installe son service des eaux.

Le petit moulin a été acheté en 2019 par des propriétaires privés qui l’ont restauré et ont créé l’association « Le Petit Moulin d’Orbec».

Histoire de l’eau à Orbec …

Au 19ème siècle, l’accès à une eau potable pour les habitants est très insuffisante. Avec une population de

plus de 3000 habitants, Orbec était un lieu de foires

régionales reconnues, avec une économie locale basée sur l’agriculture et le fonctionnement de nombreux moulins sur l’Orbiquet. L’eau des ruisseaux qui traversent

la ville étaient polluée par une pratique du « tout à la rivière », le fonctionnement

de cinq tanneries et une gestion difficile des dépôts de fumiers.

En 1882 la municipalité fit appel à l’ingénieur Jules Ernest Bollée du Mans qui installa au Petit moulin

une machine à élever l’eau. Les habitants purent ainsi accéder dans tous les quartiers de la ville à une eau de source de bonne qualité.

La machine Bollée à élever l’eau …

Ernest Jules Bollée installa la machine hydraulique dans «Le Petit Moulin». Il réalisa en 1883 un réseau de canalisations souterraines qui fournissait en eau sous pression les fontaines publiques de la ville.

La «machine hydraulique à élever l’eau» entraînée par la roue à aubes du moulin alimentait 30 fontaines publiques, les écoles, l’abattoir, les urinoirs, des bornes d’incendie et des lavoirs.

Elle a été restaurée et remise en fonction en 2023 pour ses 140 ans. Parking du Parc de Loisirs, parking de l’eglise

Demonstration de la Machin e à élever l’eau et de ses jets d’eau

©Michel Chretien