Démonstration de pelote basque à joko garbi Saint-Jean-Pied-de-Port mercredi 15 juillet 2026.

Saint-Jean-Pied-de-Port

Démonstration de pelote basque à joko garbi

Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Démonstration de pelote basque à joko garbi. .

Fronton Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

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English : Démonstration de pelote basque à joko garbi

L’événement Démonstration de pelote basque à joko garbi Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque