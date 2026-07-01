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Démonstration de restauration d’œuvres d’art, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Seurin-de-Rions · Rions

Démonstration de restauration d’œuvres d’art, Église Saint-Seurin-de-Rions, Rions

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Seurin-de-Rions
Adresse
Place de l'Église, 33410 Rions
Ville
33410 Rions
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Démonstration de restauration d’œuvres d’art 19 et 20 septembre Église Saint-Seurin-de-Rions Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration de restauration de peintures
Mélina Gervais, restauratrice d’œuvres d’art, proposera une démonstration de son savoir-faire autour de la restauration de peintures.

Église Saint-Seurin-de-Rions Place de l’Église, 33410 Rions Rions 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0671760702 https://sauvegarde-de-rions.com Église Saint-Seurin XIIe et XIVe siècle avec de nombreuses modifications au XIXe.
Démonstration de restauration de peintures par Mélina GERVAIS restauratrice d’oeuvres d’art.

©sauvegarde de RIONS

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