Démonstration de rivetage à l’ancienne, Parking de Combarine, Puy-Saint-Pierre

Informations pratiques

Démonstration de rivetage à l’ancienne Samedi 19 septembre, 17h00 Parking de Combarine Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Réhabilitation d’un wagonnet par David GIACHINO, ferronnier, et pose sur ses rails d’origine dans sa galerie. Aymeric LENNE, historien, sera également là pour répondre à toutes vos questions.

Parking de Combarine RD 35 05100 Puy-Saint-Pierre Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parking – point de rendez-vous des visites de la Mine de Combarine

Réhabilitation d’un wagonnet par David GIACHINO, ferronnier, et pose sur ses rails d’origine dans sa galerie. Aymeric LENNE, historien, sera également là pour répondre à toutes vos questions.

©Thibaut BLAIS / commune de Puy-Saint-Pierre