Démonstration de rivetage à l’ancienne, Parking de Combarine, Puy-Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Parking de Combarine · Saint-Pierre-Eynac
Informations pratiques
Démonstration de rivetage à l’ancienne Samedi 19 septembre, 17h00 Parking de Combarine Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Réhabilitation d’un wagonnet par David GIACHINO, ferronnier, et pose sur ses rails d’origine dans sa galerie. Aymeric LENNE, historien, sera également là pour répondre à toutes vos questions.
Parking de Combarine RD 35 05100 Puy-Saint-Pierre Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parking – point de rendez-vous des visites de la Mine de Combarine
Réhabilitation d’un wagonnet par David GIACHINO, ferronnier, et pose sur ses rails d’origine dans sa galerie. Aymeric LENNE, historien, sera également là pour répondre à toutes vos questions.
©Thibaut BLAIS / commune de Puy-Saint-Pierre