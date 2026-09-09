Démonstration de soufflage de verre, Verrerie d’Art de Soisy-sur-École, Soisy-sur-École

Informations pratiques

Démonstration de soufflage de verre 19 et 20 septembre Verrerie d’Art de Soisy-sur-École Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les souffleur de verre travaillent en public aux horaires d’ouverture de la verrerie, vous pouvez observer leur travail sur place à l’atelier.

Les visites à l’atelier et en boutique sont libres et gratuites.

Une vidéo pédagogique sur le métier de souffleur de verre est disponible à la visualisation, gratuitement, au sous sol de la boutique.

Verrerie d’Art de Soisy-sur-École 12 rue du Moulin des Noués 91840 Soisy-sur-École Soisy-sur-École 91840 Essonne Île-de-France 0164980003 http://www.verrerie-soisy.fr Depuis 1978, la verrerie fait découvrir aux petits et grands l’art du verre soufflé à la bouche. Entouré d’un grand parc, visitez l’atelier, découvrez les gestes des artisans et admirez l’éventail étonnant de nos créations et savoir faire en boutique. Parking, accessible aux personnes à mobilité réduite.

Démonstration

©fredericalary