Démonstration de soufflage de verre, Verrerie d’Art de Soisy-sur-École, Soisy-sur-École

Démonstration de soufflage de verre 5 – 7 juin Verrerie d’Art de Soisy-sur-École Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Les verriers travaillent en public aux horaires d’ouvertures de la verrerie. La verrerie fait découvrir aux petits et grands l’art du verre soufflé à la bouche. A l’atelier découvrez la beauté du verre en fusion et les gestes des artisans. A la boutique, admirez l’éventail étonnant de nos créations et savoir faire.

Verrerie d’Art de Soisy-sur-École 12 rue du Moulin des Noues 91840 Soisy-sur-Ecole Soisy-sur-École 91840 Essonne Île-de-France 0164980003 http://www.verrerie-soisy.fr La verrerie se situe dans un parc arboré. Un parking privé est accessible pour les PMA, ainsi que le site dans son ensemble. Vous pouvez observer le travail des verriers librement et découvrir la boutique attenante à l’atelier. Le site est accessible aux PMA, un parking privé est attenant au site.

Démonstration de soufflage de verre

©fredericalary