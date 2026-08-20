Démonstration de tufting, Château de Creully, Creully sur Seulles

Informations pratiques

Démonstration de tufting Dimanche 20 septembre, 11h00 Château de Creully Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Grâce à Aurore-Melody, découvrez le tufting, un art textile entre sculpture, broderie et tissage.

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie 33684290716 https://musees-normandie.fr/musees-normandie/chateau-musee-creully À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l’un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu’il a subies du XIIe au XIXe siècle.

Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.

Grâce à Aurore-Melody, découvrez le tufting, un art textile entre sculpture, broderie et tissage.

© Aurore-Melody