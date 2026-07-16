Visite guidée découverte : les correspondants de guerre de la BBC, Château de Creully, Creully sur Seulles

Informations pratiques

Visite guidée découverte : les correspondants de guerre de la BBC 19 et 20 septembre Château de Creully Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire des correspondants de guerre de la BBC au sein du Château !

En juin 1944, la BBC installe dans la Tour Carrée du Château un studio radio. Un espace confiné où des correspondants de guerre se succèdent pour informer le monde entier du tournant historique qui se joue en Normandie.

Château de Creully 30 Place Edmond Paillaud, 14480 Creully sur Seulles, France Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie 33684290716 https://musees-normandie.fr/musees-normandie/chateau-musee-creully À quelques kilomètres des plages du Débarquement et de la Tapisserie de Bayeux, le château médiéval de Creully est l’un des plus importants du Calvados après ceux de Caen et de Falaise. Son architecture atypique témoigne des multiples transformations qu’il a subies du XIIe au XIXe siècle.

Son allure de forteresse, avec les douves, les remparts et les mâchicoulis, contraste fortement avec la tourelle Renaissance de la façade. Les écuries ainsi que l’exceptionnelle salle romane rappellent la présence des grands barons qui se sont succédé à Creully durant plusieurs siècles.

Découvrez l’histoire des correspondants de guerre de la BBC au sein du Château !

© Hulton Deutsch / Corbis Historical / via Getty Images