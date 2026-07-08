Lecture publique par Yasmina Remil Ferme Culturelle du Bessin – ESQUAY-SUR-SEULLES Creully sur Seulles

Informations pratiques

Creully sur Seulles

Lecture publique par Yasmina Remil Ferme Culturelle du Bessin –

ESQUAY-SUR-SEULLES 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

En poète et en observateur de l’intolérance de son temps, Salten dépeint le destin de ce faon et de la société fragile et bigarrée qui l’entoure, dans un véritable hymne à la Nature. Au fil des rencontres et des épreuves, le jeune chevreuil devra apprendre à vivre avec le danger….

Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois, mondialement connu pour avoir été mis en image par Walt Disney, est sans conteste le roman le plus célèbre de Felix Salten (1869-1945).

Écrit en langue allemande, et publié en 1923, le roman a rencontré un immense succès avant d’être interdit et brûlé par les autorités nazies, qui voyaient dans le personnage et les aventures de Bambi une allégorie du sort des Juifs d’Europe. En poète et en observateur de l’intolérance de son temps, Salten dépeint le destin de ce faon et de la société fragile et bigarrée qui l’entoure, dans un véritable hymne à la Nature. Au fil des rencontres et des épreuves, le jeune chevreuil devra apprendre à vivre avec le danger, à connaître la solitude, la mort, avant de devenir à son tour un prince de la forêt.

À partir de 10 ans .

ESQUAY-SUR-SEULLES 39 Chemin de Varembert Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 21 05 62 fcb@varembert.com

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English : Lecture publique par Yasmina Remil Ferme Culturelle du Bessin –

As a poet and an observer of the intolerance of his time, Salten depicts the fate of this fawn and the fragile, diverse society that surrounds it, in a true ode to Nature. Through a series of encounters and trials, the young fawn will have to learn to live with danger….

L’événement Lecture publique par Yasmina Remil Ferme Culturelle du Bessin – Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Gold Beach