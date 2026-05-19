Démonstration de vannerie Pontenx-les-Forges
Démonstration de vannerie Pontenx-les-Forges lundi 10 août 2026.
Pontenx-les-Forges
Démonstration de vannerie
Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 17:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Venez découvrir la vannerie sur un authentique airial Landais. Les petites mains des vannières de Bouricos se retrouvent pour tresser et créer paniers, mangeoires à oiseaux et décorations tout le long de l’année. En leur compagnie, vous découvrirez cet art qui se perpétue de génération en génération.
Atelier en extérieur, Rendez-vous devant l’Atelier de Michel .
Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine animationbouricos@gmail.com
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English : Démonstration de vannerie
L’événement Démonstration de vannerie Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan
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