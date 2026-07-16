Démonstration : découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration de la basilique, Basilique Notre-Dame, La Chapelle-Montligeon

Informations pratiques

Démonstration : découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration de la basilique Samedi 19 septembre, 10h00 Basilique Notre-Dame Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Haut lieu de prière pour les défunts, niché au cœur du Perche, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est en pleine rénovation. C’est l’occasion de découvrir le travail des artisans — maître verrier, charpentier, maçon — sur ce lieu unique dédié à l’espérance chrétienne.

Découverte du chantier et ateliers avec les artisans intervenant sur la restauration de la basilique, le samedi de 10h00 à 17h00.

Visites de la basilique avec un chapelain : samedi à 14h30 et dimanche à 16h00.

Basilique Notre-Dame Avenue de la Basilique, 61400 La Chapelle-Montligeon, France La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie Basilique néo-gothique, construite par l’architecte Tessier sur une terrasse avec escaliers montant vers le parvis. De plan en croix latine, l’édifice se compose d’une nef flanquée de deux bas-côtés, un transept saillant et un chœur à déambulatoire avec chapelles rayonnantes. Deux flèches encadrent la façade. Une tour et une flèche avaient été prévues au carré du transept, mais non pas été bâties pour raisons financières. Le tympan est garni d’un double bas-relief. Dans le bas, Jésus descendu aux enfers accueille les Saints de l’Ancien Testament. Au-dessus est représentée l’Ascension. Au sommet de la façade, Dieu et le Christ couronnent la Vierge. La galerie supérieure de l’abside abrite 32 statues de saints. Entre 1917 et 1947, le maître verrier Barillet, en collaboration avec Lechevallier et Hausen, compose un ensemble de vitraux. Aux vitraux de style Art Déco du début du siècle, succèdent ceux marqués par les influences cubiste et fauve.

Haut lieu de prière pour les défunts, niché au cœur du Perche, le sanctuaire Notre-Dame de Montligeon est en pleine rénovation. C’est l’occasion de découvrir le travail des artisans — maître verrier,…

©sanctuaire Notre-Dame de Montligeon