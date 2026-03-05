Fête communale

La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Fête communale organisée par le Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.

Au programme

Samedi 12 septembre

– manèges et animations dés 15h

– concert et déambulation à 21h30, au champ de foire

– feu d’artifice à 22h, étang

Dimanche 13 septembre

– vide-greniers (inscriptions obligatoires pour les exposants), manèges, animations .

Le bourg La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie silachapellemontligeon@gmail.com

