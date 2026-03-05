Fête communale La Chapelle-Montligeon
Fête communale La Chapelle-Montligeon samedi 12 septembre 2026.
Fête communale
Le bourg La Chapelle-Montligeon Orne
Début : Samedi Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-13
2026-09-12
Fête communale organisée par le Syndicat d’Initiative de La Chapelle-Montligeon.
Au programme
Samedi 12 septembre
– manèges et animations dés 15h
– concert et déambulation à 21h30, au champ de foire
– feu d’artifice à 22h, étang
Dimanche 13 septembre
– vide-greniers (inscriptions obligatoires pour les exposants), manèges, animations .
Le bourg La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie silachapellemontligeon@gmail.com
English : Fête communale
