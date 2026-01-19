Concert et illumination de l’église Saint-Pierre Place de l’église La Chapelle-Montligeon
Concert et illumination de l’église Saint-Pierre Place de l’église La Chapelle-Montligeon samedi 30 mai 2026.
Place de l’église Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Montligeon Orne
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
2026-05-30
Samedi 30 mai 2026, venez assister au concert de la chorale Le Madrigal ainsi qu’à l’illumination de l’église Saint-Pierre et des extérieurs. .
Place de l’église Eglise Saint-Pierre La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie +33 6 21 59 15 50 mperiot848@orange.fr
