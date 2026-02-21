Concert Jean-Paul Poletti & Le Choeur de Sartène La Chapelle-Montligeon

Concert Jean-Paul Poletti & Le Choeur de Sartène

Basilique Notre-Dame de Montligeon La Chapelle-Montligeon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le chœur d’hommes de Sartène est crée par Jean-Paul Poletti en 1995.

Composé de 6 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine. Le Choeur, rêve d’inscrire la polyphonie méditerranéenne dans l’histoire de la musique classique, ce n’est plus aujourd’hui une utopie.

Dans l’univers musical corse, le Choeur tient une place atypique, ses chanteurs de formation classique donnant un son particulier à la polyphonie traditionnelle. Le son et la justesse sont leur credo, travailleurs infatigables. La remise en question est permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et de toujours progresser en explorant de nouvelles formes musicales. Le respect du public et de cette grande dame qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui tendent du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y apporter de la couleur.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette île, en bref, ce qui est invisible pour les yeux. Dans le monde entier et les scène les plus importantes Mexique, Chine, Algérie, Maroc, Djibouti, Inde, Corée-du-Sud, Etats-Unis, Autriche, Belgique, Russie, Géorgie…

Ils essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie d’eux même. .

Basilique Notre-Dame de Montligeon La Chapelle-Montligeon 61400 Orne Normandie

