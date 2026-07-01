Démonstration dentelle et broderies, Médiathèque La Caroline, Corbie

Informations pratiques

Démonstration dentelle et broderies Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque La Caroline Somme

8 places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Avis aux curieux et amateurs de tissus intemporels. Véronique Gosselin vous propose une séance inédite de démonstration de dentelle et broderie.

Tout public, dès 10 ans

Médiathèque La Caroline 183 rue des herboristes, 80800 Corbie Corbie 80800 Somme Hauts-de-France 03 22 96 35 86 http://www.lecturepublique.valdesomme.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 96 35 86 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@valdesomme.com »}]

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