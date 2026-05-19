Pontenx-les-Forges

Démonstration des dentellières de Labouheyre

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez découvrir l’art de la dentelle sur un authentique airial Landais. Les petites mains des dentellières de Labouheyre se retrouvent sur l’airial de Bouricos pour faire vivre l’art de la dentelle et créer de magnifiques motifs. En leur compagnie, vous découvrirez cet art qui se perpétue de génération en génération.

Atelier en extérieur, Rendez-vous devant l’Atelier de Michel .

Airial de Bouricos Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine animationbouricos@gmail.com

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English : Démonstration des dentellières de Labouheyre

L’événement Démonstration des dentellières de Labouheyre Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Mimizan