Démonstration des techniques et savoir-faire de l’antiquité MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18
Démonstration des techniques et savoir-faire de l’Antiquité
Comment Gaulois et Romains ont-ils fabriqué les objets exposés aujourd’hui dans les vitrines du musée ? Un médiateur culturel vous présente les matières premières utilisées par les artisans de l’Antiquité et vous explique les techniques employées pour travailler l’os, le métal, la terre ou encore les fibres textiles.
Inclus dans le billet d’entrée. .
MuséoParc Alésia 1 Route des Trois Ormeaux Alise-Sainte-Reine 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 96 23
