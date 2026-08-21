Démonstration d’impression d’une gravure taille-douce, Le Gros Atelier – Atelier de gravure taille-douce et lithographie, Châteauneuf-Val-de-Bargis

Informations pratiques

Démonstration d’impression d’une gravure taille-douce 19 et 20 septembre Le Gros Atelier – Atelier de gravure taille-douce et lithographie Nièvre

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La gravure taille-douce est une technique d’impression ancienne. Révolution de son temps, elle a permis la diffusion des images avant l’invention de la photographie.

Utilisée par les artistes depuis les débuts, elle occupe une part à la fois importante et un pas de côté dans la création artistique contemporaine.

Venez visiter l’atelier de gravure taille-douce et lithographie et assistez à une démonstration d’impression traditionnelle de gravure taille-douce sur cuivre, tant appréciée de Rembrandt et Goya, de l’encrage de la plaque à l’impression de la matrice sur presse.

Le Gros Atelier – Atelier de gravure taille-douce et lithographie 2 rue des Dames 58350 Châteauneuf-Val-de-Bargis 58350 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0766013287 https://silexink.com/ Atelier de gravure taille-douce et lithographie de l’artiste imprimeuse Louise Gros, le Gros Atelier est un espace de création ouvert aux artistes professionnels, amateurs et curieux. Lieu de partage pour la promotion et la diffusion de l’art imprimé, il héberge l’association SIlex ink, dédiée à l’art imprimé contemporain. A 20 minutes de La Chartié sur Loire, 30 minutes de Cosne sur Loire et 2h de Paris, l’atelier se situe dans les vallons nivernais. Bien que les transports en communs n’existes pas encore, il est très facile de se garer à l’arrivée.

La gravure taille-douce est une technique traditionnelle d’impression ancienne. Révolution de son temps, elle a permis la diffusion des images avant l’invention de la photographie.

©Clémence Vaufrey