Démonstration d’un souffleur de verre, Musée du Verre, Blangy-sur-Bresle

Démonstration d’un souffleur de verre 27 et 28 juin Musée du Verre Seine-Maritime

5 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:45:00+02:00

Découverte du verre soufflé à la canne

À l’occasion de ce week-end, l’atelier des souffleurs de verre du Musée accueille le public pour une immersion au cœur de l’univers fascinant du verre soufflé à la canne, un savoir-faire artisanal transmis depuis des générations.

Au sein de l’atelier, le souffleur de verre travaillera sous les yeux des visiteurs. Il présentera les différentes étapes de fabrication, expliquera les gestes et les techniques propres à son métier, et partagera les connaissances liées à cette pratique traditionnelle. Des démonstrations viendront ponctuer ces journées, offrant un aperçu concret de la maîtrise et de la précision qu’exige cet art du feu et de la matière.

Cette rencontre permet d’approcher de près un artisanat d’excellence et de mieux comprendre les coulisses de la création verrière.

Entrée du musée : 5€ (Démonstration et Visite guidée)

Réservation conseillée !

Musée du Verre 284 rue du Manoir, 76340 Blangy sur Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « museeduverre@blangysurbresle.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 94 44 79 »}]

Les souffleurs de verre du Musée accueillent le public pour une immersion au cœur de l’univers fascinant du verre soufflé à la canne, un savoir-faire artisanal transmis depuis des générations. #souffleurdeverre #verre

(c) Musée du Verre de blangy sur Bresle