Visite guidée de l’exposition permanente, Musée du Verre, Blangy-sur-Bresle

Visite guidée de l’exposition permanente 27 et 28 juin Musée du Verre Seine-Maritime

Entrée 5€ par personne, Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Le Musée propose une visite guidée d’une heure au cœur de son exposition permanente, consacrée à l’histoire verrière de la Vallée de la Bresle, territoire emblématique d’un savoir-faire industriel et artisanal reconnu à l’échelle internationale.

Cette visite retrace l’évolution de la production verrière dans la vallée, depuis ses origines jusqu’aux développements contemporains, en mettant particulièrement en lumière sa spécialité : la fabrication de flacons de parfum, réalisée pour de grandes maisons telles que Guerlain ou Dior. Les visiteurs découvrent les techniques, les outils et les innovations qui ont façonné cette activité au fil du temps et contribué à sa renommée.

Aujourd’hui encore, la Vallée de la Bresle occupe une place majeure sur la scène internationale, assurant près de 70 % de la production mondiale de flacons de parfum. Cette visite guidée offre ainsi les clés de compréhension d’un patrimoine vivant, à la croisée de la tradition et de l’innovation.

La visite est suivie d’une démonstration des souffleurs de verre.

Tarif d’entrée du musée : 5 € par personne (visite + démonstration)

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans

Réservation conseillée : 02 35 94 44 79 ou museeduverre@blangysurbresle.fr

Musée du Verre 284 rue du Manoir, 76340 Blangy sur Bresle Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « mailto:museeduverre@blangysurbresle.fr »}]

Explorez l’histoire verrière de la Vallée de la Bresle et la fabrication des flacons de parfum, patrimoine vivant représentant 70 % de la production mondiale actuelle. musée visiteguidée

(c) Musée du Verre de Blangy sur Bresle