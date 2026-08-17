Démonstration et découverte du métier de murailler Entreprise Murs et Vignes Ladoix-Serrigny

Informations pratiques

Ladoix-Serrigny

Démonstration et découverte du métier de murailler

Entreprise Murs et Vignes 5 Rue des Trois Noyers Ladoix-Serrigny Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Démonstration et découverte du métier de murailler Découvrez les secrets de la pierre sèche !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’entreprise Murs et Vignes, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir un savoir-faire ancestral, aujourd’hui inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO le métier de murailler.

Samedi 19 septembre, venez assister à des démonstrations techniques en direct. Vous découvrirez comment l’artisan choisit, taille et ajuste les pierres pour façonner des ouvrages solides, durables et parfaitement intégrés à nos paysages traditionnels et viticoles.

Venez observer les gestes de l’artisan, comprendre l’importance de ces murets pour la biodiversité et nos paysages, et échanger sur ce métier d’art et de passion. .

Entreprise Murs et Vignes 5 Rue des Trois Noyers Ladoix-Serrigny 21550 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 22 25 45

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English : Démonstration et découverte du métier de murailler

L’événement Démonstration et découverte du métier de murailler Ladoix-Serrigny a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1