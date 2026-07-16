Démonstration et initiation de danse irlandaise au Fort Saint-Jean, Fort Saint-Jean, Lyon-1ER-Arrondissement

Informations pratiques

Démonstration et initiation de danse irlandaise au Fort Saint-Jean Dimanche 20 septembre, 13h30 Fort Saint-Jean Métropole de Lyon

Entrée libre. Animaux non admis dans l’enceinte de l’établissement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration et initiation de danse irlandaise par l’association Irish Tap and Dance

https://irish-tap-and-dance.fr/

Fort Saint-Jean 21, montée de la Butte, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon-1ER-Arrondissement 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 77 00 [{« link »: « https://irish-tap-and-dance.fr/ »}] XVIe-XIXe siècle. Perché sur le rocher dominant la Saône, le fort Saint-Jean occupe une position stratégique au nord de Lyon. Le bastion du XVIe siècle est le dernier élément de l’enceinte commanditée par Louis XII en 1512. Place militaire au XIXe siècle, le fort Saint-Jean fait partie de la ceinture de fortifications érigée autour de la ville après la période napoléonienne. Situé sur la colline de la Croix-Rousse, ce site exceptionnel d’ 1,6 hectare dissimulé derrière des remparts est depuis 2001 propriété du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie. Réalisé par le cabinet d’architectes Pierre Vurpas, un projet architectural de qualité, en parfaite adéquation avec le programme défini par l’administration ; a harmonieusement associé des bâtiments contemporains à l’ensemble patrimonial des XVIe et XIXe siècles. Respectueuse du patrimoine, la rénovation est sobre. La pierre, omniprésente, côtoie le bois et le verre des nouvelles constructions. La partie consacrée à la formation s’étend sur trois mille mètres carrés. La rénovation du fort Saint-Jean a reçu une nomination dans le cadre du 10ème Prix « Architecture et maître d’ouvrage » remis le jeudi 19 mai 2005. Le fort Saint-Jean abrite l’établissement lyonnais de l’École nationale des Finances Publiques qui est l’opérateur national de la Direction générale des Finances Publiques chargée de gérer les préparations aux concours et d’assurer la formation de l’ensemble de ses agents. Bus C13-C18 : Duroc

Démonstration et initiation de danse irlandaise par l’association Irish Tap and Dance

©Tap and Dance