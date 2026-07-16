Nine et Loufox A Thou Bout d’ Chant Lyon 1er Arrondissement

Informations pratiques

Lyon 1er Arrondissement

Nine et Loufox

A Thou Bout d’ Chant 2 rue de Thou Lyon 1er Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 23:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Un co-plateau mêlant NINE, pop sensible et engagée portée par une présence scénique magnétique. LOUFOX, entre pop urbaine et chanson moderne, livre des titres aux textes sincères et aux sonorités aériennes. Deux univers singuliers à découvrir sur scène.

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A Thou Bout d’ Chant 2 rue de Thou Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A shared bill featuring NINE, whose sensitive and socially conscious pop is carried by a magnetic stage presence. LOUFOX, blending urban pop and modern chanson, delivers songs with heartfelt lyrics and ethereal sounds. Two unique worlds to discover on stage.

L’événement Nine et Loufox Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme