Démonstration et initiations joutes lyonnaises dans l’ancienne écluse de La Mulatière, Écluse de La Mulatière – Bassin de Joutes César Varnet, La Mulatière

Informations pratiques

Démonstration et initiations joutes lyonnaises dans l’ancienne écluse de La Mulatière Samedi 19 septembre, 15h00 Écluse de La Mulatière – Bassin de Joutes César Varnet Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Union des Jouteurs Sauveteurs de La Mulatière propose une démonstration de joutes lyonnaises qui sera ensuite suivie d’initiations pour ceux qui oseront monter sur le tabagnon!

Initiations à partir de 10 ans.

Matériel nécessaire: maillot, short et baskets pouvant tomber dans l’eau + serviette et tenue de rechange.

Écluse de La Mulatière – Bassin de Joutes César Varnet Place Général Leclerc 69350 La Mulatière La Mulatière 69350 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.instagram.com/joutes.ujsm/ L’Écluse de La Mulatière est un site historique emblématique, situé au confluent du Rhône et de la Saône, qui associe patrimoine fluvial et tradition locale. Aujourd’hui, il accueille la pratique et les compétitions de joutes nautiques lyonnaises, tout en constituant un lieu de transmission, de rencontre et d’animation pour les habitants et les visiteurs. Passerelle piétonne depuis la place Général Leclerc.

Arrêt de bus TCL « Maison du Confluent ».

Pas d’accès PMR.

L’union des Jouteurs Sauveteurs de La Mulatière propose une démonstration de joutes lyonnaises qui sera ensuite suivie d’initiations pour ceux qui oseront monter sur le tabagnon!

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