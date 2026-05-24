Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre
Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre mardi 18 août 2026.
Mauléon-Licharre
Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat
Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-08-18 11:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Gwenaelle vous invite à un moment tout en chocolat, à Mauléon.
À cette occasion, elle vous propose de vous faire une démonstration de la fabrication d’une tablette de chocolat.
Pour les petits (à partir de 6 ans) et les grands gourmands. Groupe de 4 à 15 personnes. .
Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat
L’événement Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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