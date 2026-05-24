Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat

Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Gwenaelle vous invite à un moment tout en chocolat, à Mauléon.

À cette occasion, elle vous propose de vous faire une démonstration de la fabrication d’une tablette de chocolat.

Pour les petits (à partir de 6 ans) et les grands gourmands. Groupe de 4 à 15 personnes. .

Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat

L’événement Démonstration fabrication d’une tablette de chocolat Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque