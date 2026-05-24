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Démonstration fabrication d’une tablette en chocolat Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre

Démonstration fabrication d’une tablette en chocolat Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre

Démonstration fabrication d’une tablette en chocolat Chocolaterie confiserie Lafiteau Mauléon-Licharre jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Chocolaterie confiserie Lafiteau

Adresse : 11 rue Pasteur

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Démonstration fabrication d’une tablette en chocolat

Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Gwenaelle vous invite à un moment tout en chocolat, à Mauléon.
À cette occasion, elle vous propose de vous faire une démonstration de la fabrication d’une tablette de chocolat.
Pour les petits (à partir de 6 ans) et les grands gourmands. Groupe de 4 à 15 personnes.   .

Chocolaterie confiserie Lafiteau 11 rue Pasteur Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

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English : Démonstration fabrication d’une tablette en chocolat

L’événement Démonstration fabrication d’une tablette en chocolat Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque

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