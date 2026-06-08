Mauléon-Licharre

Saison culturelle Sauvagesse

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le service culturel de la Mairie vous propose un spectacle de danse.

La compagnie Vient voir là-bas (Béarn) est portée par l’artiste, autrice et metteuse en scène Violaine Arrouy. Avec Sauvagesse, Violaine nous invite à prendre le temps de s’asseoir ensemble, de ressentir et de contempler. Loin des imaginaires de chaos auxquels le sauvage est trop souvent associé, ce moment partagé en révèle une dimension sensible, joueuse et délicate celle qui nous relie au vivant et ravive notre capacité d’émerveillement. Mât chinois et danse pour tout public. Repli assuré à l’école de la Basse-Ville en cas de pluie. Buvette et petite restauration sur place. .

Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Saison culturelle Sauvagesse

L’événement Saison culturelle Sauvagesse Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Pays Basque