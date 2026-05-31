Démonstration « Farine » aux moulins de Saint-André hameau de Pralognan Dimanche 28 juin, 10h00, 17h00 Moulins de Pralognan Haute-Garonne

Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T17:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Des moulins à eau typiques de la vallée

À Saint-André, les moulins à eau fonctionnaient grâce à une roue horizontale, un système simple et ingénieux directement actionné par la force de l’eau. Le grain descendait entre les meules pour être écrasé puis transformé en farine. Cette mécanique traditionnelle illustre parfaitement l’intelligence pratique des équipements ruraux d’autrefois

Moulins de Pralognan 73500 Saint-André Saint-André 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « d.benard2@wanadoo.fr »}]

A Saint-André, au hameau de Pralognan, deux moulins à eau à visiter l’un fait de la « farine », l’autre est aménagé en musée. moulins musée

D.BENARD