Saint-André

FOCS DE LA SANT JOAN

Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 16:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands !

À partir de 16h Parvis de la Mairie. Suite des festivités à 19h30 au Théâtre de Verdure

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Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23

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English :

A not-to-be-missed event for young and old!

From 4pm: Parvis de la Mairie. Continuation of festivities at 7:30 p.m. in the Théâtre de Verdure

L’événement FOCS DE LA SANT JOAN Saint-André a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE