FOCS DE LA SANT JOAN Saint-André
FOCS DE LA SANT JOAN Saint-André mardi 23 juin 2026.
Saint-André
FOCS DE LA SANT JOAN
Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 16:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Un rendez-vous à ne pas manquer pour petits et grands !
À partir de 16h Parvis de la Mairie. Suite des festivités à 19h30 au Théâtre de Verdure
.
Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 95 23 23
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English :
A not-to-be-missed event for young and old!
From 4pm: Parvis de la Mairie. Continuation of festivities at 7:30 p.m. in the Théâtre de Verdure
L’événement FOCS DE LA SANT JOAN Saint-André a été mis à jour le 2026-05-21 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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