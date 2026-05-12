Saint-André

FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE

24 Rue de la Pave Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 95 – 95 – 89

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:30:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

Une semaine de théâtre en plein air, pour petits et grands amateurs de théâtre.

Réservation en ligne ou au comptoir dans un de nos 7 Offices de tourisme du territoire (Cerbère, Port-Vendres, Elne, Laroque-des-Albères, Sorède, St André et St Genis des Fontaines).

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24 Rue de la Pave Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A week of open-air theater for young and old alike.

Book online or at one of our 7 tourist offices (Cerbère, Port-Vendres, Elne, Laroque-des-Albères, Sorède, St André and St Genis des Fontaines).

L’événement FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE Saint-André a été mis à jour le 2026-05-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE