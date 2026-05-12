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FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE Saint-André

FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE Saint-André

FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE Saint-André samedi 27 juin 2026.

Adresse : 24 Rue de la Pave

Ville : 66690 Saint-André

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 95 95 89 Tarif abonné

Saint-André

FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE

24 Rue de la Pave Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : 95 – 95 – 89

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:30:00
fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :
2026-06-27

Une semaine de théâtre en plein air, pour petits et grands amateurs de théâtre.
Réservation en ligne ou au comptoir dans un de nos 7 Offices de tourisme du territoire (Cerbère, Port-Vendres, Elne, Laroque-des-Albères, Sorède, St André et St Genis des Fontaines).
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24 Rue de la Pave Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A week of open-air theater for young and old alike.
Book online or at one of our 7 tourist offices (Cerbère, Port-Vendres, Elne, Laroque-des-Albères, Sorède, St André and St Genis des Fontaines).

L’événement FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE Saint-André a été mis à jour le 2026-05-12 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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