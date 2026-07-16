Démonstration : les Vikings débarquent à la filature de laine du Petit Auney, Filature de laine du Petit Auney, Juvigny les Vallées
dimanche 20 septembre 2026 · Filature de laine du Petit Auney · Juvigny les Vallées
Informations pratiques
Démonstration : les Vikings débarquent à la filature de laine du Petit Auney Dimanche 20 septembre, 14h00 Filature de laine du Petit Auney Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un saut dans le temps pour mettre à l’honneur les gestes oubliés et réinventer l’artisanat d’art de demain.
– le travail de la laine à l’époque médiévale
– le galon, la broderie, le knitt chez les vikings
– la broderie et le travail du cuir en Normandie médiévale.
Démonstration de la forge d’une hache viking par Alexandre Gury Fer Art Forge.
Démonstration de naalbinding par Catherine Flood
Démonstration de teintures végétales par Charlène Poret artisane d’art
Démonstration de tri, lavage et cardage de la laine par Hannah Wenger et Véronique Michel.
Démonstration de savoir-faire, ateliers et conférences.
En partenariat avec Ornavik.
Filature de laine du Petit Auney 2 impasse des Aunays, Le Mesnil Tôve, 50520 Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées 50520 Le Mesnil-Tôve Manche Normandie
Un saut dans le temps pour mettre à l’honneur les gestes oubliés et réinventer l’artisanat d’art de demain.
©Filature du Petit Auney
À voir aussi à Juvigny les Vallées (Manche)
- Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Juvigny les Vallées 19 septembre 2026