Démonstration : les Vikings débarquent à la filature de laine du Petit Auney, Filature de laine du Petit Auney, Juvigny les Vallées

Informations pratiques

Démonstration : les Vikings débarquent à la filature de laine du Petit Auney Dimanche 20 septembre, 14h00 Filature de laine du Petit Auney Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un saut dans le temps pour mettre à l’honneur les gestes oubliés et réinventer l’artisanat d’art de demain.

– le travail de la laine à l’époque médiévale

– le galon, la broderie, le knitt chez les vikings

– la broderie et le travail du cuir en Normandie médiévale.

Démonstration de la forge d’une hache viking par Alexandre Gury Fer Art Forge.

Démonstration de naalbinding par Catherine Flood

Démonstration de teintures végétales par Charlène Poret artisane d’art

Démonstration de tri, lavage et cardage de la laine par Hannah Wenger et Véronique Michel.

Démonstration de savoir-faire, ateliers et conférences.

En partenariat avec Ornavik.

Filature de laine du Petit Auney 2 impasse des Aunays, Le Mesnil Tôve, 50520 Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées 50520 Le Mesnil-Tôve Manche Normandie

Un saut dans le temps pour mettre à l’honneur les gestes oubliés et réinventer l’artisanat d’art de demain.

©Filature du Petit Auney