Visite libre de l’église, Église Saint-Martin, Juvigny les Vallées

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Juv’Anim organise la mise en valeur des églises de la commune nouvelle de Juvigny-les-Vallées.

Cette année, les verrières réalisées par André Ripeau, années 1955, viennent d’être restaurées.

Église Saint-Martin La Bazoge, 50520 Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées 50520 La Bazoge Manche Normandie 06 29 91 99 24 https://www.facebook.com/Juv.Anim.50520 https://www.facebook.com/Juv.Anim.50520 L’église Saint-Martin de La Bazoge a été construite au XVIIIe siècle.

La nef de l’église actuelle fut construite en 1721, les chapelles et le chœur en 1789 ; la chapelle et la sacristie sont de 1865. Ses verrières ont été réalisées par André Ripeau, elles sont datées de 1955.

Son retable en bois sculpté (début 18e s.) est classé monument historique à titre d’objet depuis 1951. Il provientd’une église de Fougères.

Une poutre de gloire (18e s.) surmontée d’une crucifixion, restaurée en 2010 par Frédéric Rouchet.

Deux autels (18e s.), dans les chapelles latérales Parking à proximité

L’association Juv’Anim organise la mise en valeur des églises de la commune nouvelle de Juvigny-les-Vallées.

©Edith LE BRUN – Juv’Anim