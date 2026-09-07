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Démonstration : Maquette Caune de l’Arago, Musée de Préhistoire, Tautavel

samedi 19 septembre 2026 · Musée de Préhistoire · Tautavel

Démonstration : Maquette Caune de l’Arago, Musée de Préhistoire, Tautavel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Préhistoire
Adresse
Avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
Gratuit.

Démonstration : Maquette Caune de l’Arago 19 et 20 septembre Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Diorama Caune de l’Arago

Dans le cadre du Plan culture et ruralité du ministère de la Culture, la société Pico i Pincel, en étroite collaboration avec les équipes du musée, a réalisé une maquette à l’échelle de la Caune de l’Arago, de ses paysages environnants et des activités humaines à l’époque d’Homo heidelbergensis.
Cette nouvelle installation rejoint le parcours permanent à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée de Préhistoire Avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468290776 https://450000ans.com Histoire de l’homme en Europe depuis son apparition jusqu’à l’aube de l’Antiquité grecque. Reconstitutions, audiovisuels et bornes interactives.
Diorama Caune de l’Arago

©Pico i pincel

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