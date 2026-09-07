Démonstration : Maquette Caune de l’Arago, Musée de Préhistoire, Tautavel
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Préhistoire · Tautavel
Informations pratiques
Démonstration : Maquette Caune de l’Arago 19 et 20 septembre Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Diorama Caune de l’Arago
Dans le cadre du Plan culture et ruralité du ministère de la Culture, la société Pico i Pincel, en étroite collaboration avec les équipes du musée, a réalisé une maquette à l’échelle de la Caune de l’Arago, de ses paysages environnants et des activités humaines à l’époque d’Homo heidelbergensis.
Cette nouvelle installation rejoint le parcours permanent à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Musée de Préhistoire Avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468290776 https://450000ans.com Histoire de l’homme en Europe depuis son apparition jusqu’à l’aube de l’Antiquité grecque. Reconstitutions, audiovisuels et bornes interactives.
Diorama Caune de l’Arago
©Pico i pincel
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