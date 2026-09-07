Démonstration par le pastelliste Michel Breton de peinture au pastel, dans l’église médiévale d’Hermeray, Église St Germain d’Auxerre, Hermeray

Informations pratiques

Démonstration par le pastelliste Michel Breton de peinture au pastel, dans l’église médiévale d’Hermeray Dimanche 20 septembre, 15h30 Église St Germain d’Auxerre Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une démonstration par Michel Breton de peinture au pastel aura lieu à 15h30 le dimanche, dans le cadre de l’exposition dans l’église d’Hermeray des pastels réalisés sur le patrimoine du village. Elle sera suivie d’une visite commentée de l’église médiévale 11ème siècle et suivants inscrite MH.

Église St Germain d’Auxerre 11 rue de l’Église 78125 Hermeray Hermeray 78125 Yvelines Île-de-France 0681313570 https://hermeray.fr/vie-culturelle-et-associative/evenements Église médiévale présence de parkings

Démonstration par le pastelliste Michel Breton de peinture au pastel

©Michel Breton