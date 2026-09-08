Démonstration par les exposants place des Charrons, Courants d’arts, Jouy-aux-Arches

Informations pratiques

Démonstration par les exposants place des Charrons 19 et 20 septembre Courants d’arts Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Marché des Métiers d’Art place des Charrons à Metz. Une trentaine d’artisans d’art, tous professionnels, présenteront leurs dernières créations. De nombreux domaines des métiers d’art sont représentés : fil, verre, carton, osier, cuir, céramique, fer, bois.

Le choix de la place des Charrons n’est pas anodin : c’est une des plus belles places de Metz avec entre autre, l’Hôtel de Burtaigne qui date du début du XVIème. De très nombreux artisans avaient jadis leurs ateliers autour de cette place.

Courants d’arts 92, Grand Rue 57130 Jouy-aux-Arches Jouy-aux-Arches 57130 Moselle Grand Est

Marché des Métiers d’Art place des Charrons à Metz. Une trentaine d’artisans d’art, tous professionnels, présenteront leurs dernières créations. De nombreux domaines des métiers d’art sont : fil, de…

©Hippolyte Bergamaschi pour Courants d’Arts