Informations pratiques

Le Syndicat

Démonstration publique d’aéromodelisme

35 Route de Nol Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 12:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le Club de Modélisme des Hautes Vosges a le plaisir de vous inviter à son traditionnel meeting aérien ! Belles démonstrations en perspective avec de nombreuses animations et démonstrations au programme (démos en vol d’avions, démonstrations de voltige, planeurs et hélicos de toutes tailles), vols en patrouille, remorquages planeurs, cassé de baguettes, lâché de bonbons sont également au programme du week-end…

Entrée gratuite, Buvette sur place. N’hésitez pas à faire partager l’information autour de vous et sur les réseaux sociaux, nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !Tout public

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35 Route de Nol Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 6 86 78 63 61

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English :

The Hautes Vosges Model Aircraft Club is pleased to invite you to its traditional air show! Exciting demonstrations are in store, with a variety of activities and displays on the program (airplane flight demos, aerobatics, gliders, and helicopters of all sizes), formation flights, glider tows, stick-breaking contests, and candy giveaways are also on the weekend’s schedule…

Free admission; refreshments available on site. Feel free to share this information with your friends and on social media—we look forward to seeing many of you at this year’s event!

L’événement Démonstration publique d’aéromodelisme Le Syndicat a été mis à jour le 2026-07-19 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES