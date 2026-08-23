Vide-greniers Le Syndicat
dimanche 20 septembre 2026 · Le Syndicat
Informations pratiques
Le Syndicat
Vide-greniers
Route des Acqueducs Le Syndicat Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Pour réserver un emplacement 5 mètres sur 3, 12€ / réservation auprès de M. Sylvain Claudel 16 route de Nol 88120 Le Syndicat. Restauration sur place.Tout public
0 .
Route des Acqueducs Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 7 70 28 21 11
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English :
To reserve a spot: 5 meters by 3 meters, 12? / Contact Mr. Sylvain Claudel at 16 route de Nol, 88120 Le Syndicat, to make a reservation. Food available on site.
L’événement Vide-greniers Le Syndicat a été mis à jour le 2026-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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