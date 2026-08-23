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AGENDA · Le Syndicat

Vide-greniers Le Syndicat

dimanche 20 septembre 2026 · Le Syndicat

Vide-greniers Le Syndicat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Route des Acqueducs
Ville
88120 Le Syndicat
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Le Syndicat

Vide-greniers

Route des Acqueducs Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Pour réserver un emplacement 5 mètres sur 3, 12€ / réservation auprès de M. Sylvain Claudel 16 route de Nol 88120 Le Syndicat. Restauration sur place.Tout public
0  .

Route des Acqueducs Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 7 70 28 21 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To reserve a spot: 5 meters by 3 meters, 12? / Contact Mr. Sylvain Claudel at 16 route de Nol, 88120 Le Syndicat, to make a reservation. Food available on site.

L’événement Vide-greniers Le Syndicat a été mis à jour le 2026-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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