UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bellême

Démonstration : réalisation d’une fresque « Bellême célèbre sa forêt », Rue Francis Geng, Bellême

samedi 19 septembre 2026 · Rue Francis Geng · Bellême

Démonstration : réalisation d’une fresque « Bellême célèbre sa forêt », Rue Francis Geng, Bellême

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Rue Francis Geng
Adresse
Rue Francis Geng, 61130 Bellême
Ville
61130 Bellême
Département
Orne

Démonstration : réalisation d’une fresque « Bellême célèbre sa forêt » 19 et 20 septembre Rue Francis Geng Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Hélène Liger célebrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de biodiversité

Rue Francis Geng Rue Francis Geng, 61130 Bellême Bellême 61130 Orne Normandie
Hélène Liger célebrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de…

© Hélène Liger Scenopia

À voir aussi à Bellême (Orne)