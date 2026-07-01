Démonstration : réalisation d’une fresque « Bellême célèbre sa forêt », Rue Francis Geng, Bellême
samedi 19 septembre 2026 · Rue Francis Geng · Bellême
Informations pratiques
Démonstration : réalisation d’une fresque « Bellême célèbre sa forêt » 19 et 20 septembre Rue Francis Geng Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Hélène Liger célebrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de biodiversité
Rue Francis Geng Rue Francis Geng, 61130 Bellême Bellême 61130 Orne Normandie
Hélène Liger célebrera la tradition mycologique de Bellême en réalisant en public une fresque illustrant les Mycologiades internationales créées en 1953, et la forêt de Bellême, monument de…
© Hélène Liger Scenopia
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