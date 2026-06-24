Démonstration tournage sur bois au musée gascon Musée du Paysan Gascon Toujouse

Toujouse

Démonstration tournage sur bois au musée gascon

Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Démonstration tournage sur bois.

Avec Etienne Fernbach de Loco bois.

Entre tournage classique, désaxé et décentré, Etienne Fernbach vous dévoile les secrets de ses créations artisanales.

Tout public.

Compris dans le prix du billet d’entrée.

Le Musée du Paysan Gascon vous plonge dans le quotidien de la vie rurale en Armagnac. Découvrez le monde agricole, la culture de la vigne, l’élaboration du vin et de l’armagnac, et sur des métiers anciens !

Visitez les ateliers du tisserand, du tonnelier, du sabotier, du charpentier, du menuisier ou encore celui du forgeron. La maison du brassier, maison modeste qui servait à héberger l’ouvrier agricole, vous invite à enrichir vos connaissances sur les constructions locales en torchis et pans de bois. Vous découvrirez également l’intérieur bourgeois de la belle demeure de 1850 la maison de maître.

Plus qu’un conservatoire d’objets figés dans le temps, le Musée est un lieu vivant d’échange et de partage des savoir-faire artisanaux, des traditions gasconnes et de la langue occitane le mardi 30 juillet, c’est démonstration de tournage sur bois avec Etienne Fernbach, Loco Bois.

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Musée du Paysan Gascon 832-1 Route du musée Toujouse 32240 Gers Occitanie +33 5 62 09 18 11

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English :

Woodturning demonstration.

With Etienne Fernbach from Loco bois.

From classical to off-axis and off-center turning, Etienne Fernbach reveals the secrets of his handcrafted creations.

Open to all.

Included in admission price.

The Musée du Paysan Gascon plunges you into the daily life of rural Armagnac. Discover the world of farming, vine cultivation, wine and armagnac production, and ancient trades!

Visit the workshops of the weaver, cooper, clog maker, carpenter, joiner and blacksmith. The brewer’s house, a modest dwelling used to house farm workers, invites you to learn more about local cob and half-timber construction. You’ll also discover the bourgeois interior of the beautiful 1850 mansion: the maison de maître.

More than just a conservatory of objects frozen in time, the Museum is a lively place for exchanging and sharing craft skills, Gascon traditions and the Occitan language: on Tuesday July 30, there’s a woodturning demonstration with Etienne Fernbach, Loco Bois.

L’événement Démonstration tournage sur bois au musée gascon Toujouse a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65