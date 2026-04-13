Démonstration : troc plantes, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer
Démonstration : troc plantes, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Démonstration : troc plantes Samedi 6 juin, 10h00 Le Carmel Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Trocs plantes
et vide-jardins
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Le Carmel 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie 02 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr Ancien monastère. Parking de la médiathèque.
Trocs plantes
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