Démonstration : troc plantes, Le Carmel, Saint-Pair-sur-Mer

Démonstration : troc plantes Samedi 6 juin, 10h00 Le Carmel Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Trocs plantes

et vide-jardins

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Le Carmel 213 route de Lézeaux ,50380 Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie 02 33 70 60 41 https://www.saintpairsurmer.fr Ancien monastère. Parking de la médiathèque.

Trocs plantes

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