Démonstration : visite des ateliers de fabrication Guy Degrenne, Vire Normandie, Vire

Démonstration : visite des ateliers de fabrication Guy Degrenne Samedi 19 septembre, 08h00 Vire Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Au sein d’un parcours balisé, découvrez notre Manufacture de Vire, nos artisans et leurs savoir-faire rares dans le travail de l’inox et du métal argenté.

En couple, entre amis, en famille ou en solo, venez découvrir les coulisses de notre belle Maison où de nombreuses surprises vous attendent : rencontres avec nos artisans, salon de thé, selfies et jeux concours…

Fêtons ensemble les Journées du Patrimoine !

Vire Normandie 1730 rue Guy Degrenne Vire 14500 Calvados Normandie 0231664595 http://degrenne.fr Au sein d’un parcours balisé, découvrez notre Manufacture de Vire, nos artisans et leurs savoir-faire rares dans le travail de l’inox et du métal argenté.

En couple, entre amis, en famille ou en solo, venez découvrir les coulisses de notre belle Maison où de nombreuses surprises vous attendent : rencontres avec nos artisans, salon de thé, selfies et jeux concours…

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Au sein d’un parcours balisé, découvrez notre Manufacture de Vire, nos artisans et leurs savoir-faire rares dans le travail de l’inox et du métal argenté.

Guy Degrenne©