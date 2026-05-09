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Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré

Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré

Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré mardi 28 juillet 2026.

Adresse : Eglise Notre-Dame de l'Assomption

Ville : 71700 Viré

Département : Saône-et-Loire

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Viré

Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Viré Saône-et-Loire

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Visite Trésors d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion
Et si on vous faisait découvrir l’église autrement que par son architecture ? Place à la découverte des sculptures, vitraux et autres trésors !Cette église recèle des peintures murales datées des XIIIe et XIVe siècles et une Vierge à l’Enfant de la fin du XVe siècle.
Informations générales
Tarifs 2,5€ Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans
RDV devant l’église Durée 45 min.   .

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Viré 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion

L’événement Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré a été mis à jour le 2026-05-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)