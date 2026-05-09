Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré
Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré mardi 28 juillet 2026.
Viré
Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Viré Saône-et-Loire
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 16:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Visite Trésors d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion
Et si on vous faisait découvrir l’église autrement que par son architecture ? Place à la découverte des sculptures, vitraux et autres trésors !Cette église recèle des peintures murales datées des XIIIe et XIVe siècles et une Vierge à l’Enfant de la fin du XVe siècle.
Informations générales
Tarifs 2,5€ Gratuit pour les étudiants et moins de 18 ans
RDV devant l’église Durée 45 min. .
Eglise Notre-Dame de l’Assomption Viré 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion
L’événement Visite Trésor d’église Eglise Notre-Dame de l’Assomption La Chapelle-sous-Brancion Viré a été mis à jour le 2026-05-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)