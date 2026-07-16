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Fête des Sports et des Associations à VIRE, stand Dérailleurs, Stade de l’Orient, Vire, Vire

samedi 5 septembre 2026 · Stade de l'Orient, Vire · Vire

Fête des Sports et des Associations à VIRE, stand Dérailleurs, Stade de l’Orient, Vire, Vire

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Stade de l'Orient, Vire
Adresse
Rue Georges Fauvel 14500 Vire
Ville
14500 Vire
Département
Calvados
Tarif
gratuit

Fête des Sports et des Associations à VIRE, stand Dérailleurs Samedi 5 septembre, 14h00 Stade de l’Orient, Vire Calvados

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00

Stand d’échange et de conseil sur les déplacements cyclables, par les bénévoles de l’équipe Dérailleurs Vire-Bocage, membres de la FUB et de Dérailleurs Calvados.

Stade de l’Orient, Vire Rue Georges Fauvel 14500 Vire Vire 14500 Calvados Normandie
Infos vélo et conseils sur les déplacements à vélo à Vire et dans le Bocage

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