AGENDA · Vire
Fête des Sports et des Associations à VIRE, stand Dérailleurs, Stade de l’Orient, Vire, Vire
samedi 5 septembre 2026 · Stade de l'Orient, Vire · Vire
Informations pratiques
Fête des Sports et des Associations à VIRE, stand Dérailleurs Samedi 5 septembre, 14h00 Stade de l’Orient, Vire Calvados
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00 – 2026-09-05T17:00:00+02:00
Stand d’échange et de conseil sur les déplacements cyclables, par les bénévoles de l’équipe Dérailleurs Vire-Bocage, membres de la FUB et de Dérailleurs Calvados.
Stade de l’Orient, Vire Rue Georges Fauvel 14500 Vire Vire 14500 Calvados Normandie
Infos vélo et conseils sur les déplacements à vélo à Vire et dans le Bocage
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