Démonstration : visite du moulin, Moulin de Roullours, Vire Normandie
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Roullours · Vire Normandie
Informations pratiques
Démonstration : visite du moulin 19 et 20 septembre Moulin de Roullours Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association des Amis du Moulin de Louis fait revivre un savoir-faire artisanal, en mettant en route ce moulin de 1603. La farine produite par le Moulin est issue de blé produit localement. Possibilité d’acheter de la farine et les crêpes et les galettes préparées par les bénévoles, ainsi que du pain cuit au feu de bois.
Moulin de Roullours Chemin du meunier, 14500 Vire Normandie Vire Normandie 14500 Calvados Normandie
L’association des Amis du Moulin de Louis fait revivre un savoir-faire artisanal, en mettant en route ce moulin de 1603. La farine produite par le Moulin est issue de blé produit localement. de la et…
©Mairie Roullours
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