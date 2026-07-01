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Démonstration : visite du moulin, Moulin de Roullours, Vire Normandie

samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Roullours · Vire Normandie

Démonstration : visite du moulin, Moulin de Roullours, Vire Normandie

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin de Roullours
Adresse
Chemin du meunier, 14500 Vire Normandie
Ville
14500 Vire Normandie
Département
Calvados

Démonstration : visite du moulin 19 et 20 septembre Moulin de Roullours Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association des Amis du Moulin de Louis fait revivre un savoir-faire artisanal, en mettant en route ce moulin de 1603. La farine produite par le Moulin est issue de blé produit localement. Possibilité d’acheter de la farine et les crêpes et les galettes préparées par les bénévoles, ainsi que du pain cuit au feu de bois.

Moulin de Roullours Chemin du meunier, 14500 Vire Normandie Vire Normandie 14500 Calvados Normandie
L’association des Amis du Moulin de Louis fait revivre un savoir-faire artisanal, en mettant en route ce moulin de 1603. La farine produite par le Moulin est issue de blé produit localement. de la et…

©Mairie Roullours

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